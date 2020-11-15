В Челябинской области во время пожара погибла семья из четырех человек

В горящем доме нашли семью из четырех человек. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

Сегодня, 15 ноября, в Пласте ранним утром загорелся частный дом. Когда пожарные прибыли на место, крыша уже вовсю полыхала, а в этот момент в здании находились люди. Во время тушения пожара спасатели нашли четверых пострадавших: двух мужчин, женщину и ребенка.

— Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых. По предварительной информации семья, проживавшая в доме, состояла на учете как неблагополучная, — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Чтобы убрать последствия ЧП, привлекли 41 человека и 14 единиц техники.

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