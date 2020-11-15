На трассе в Челябинской области водитель устроил смертельное ДТП, выехав на встречку

Водитель Калины умер на месте происшествия. Фото: ГИБДД Челябинской области

Вечером в субботу, 14 ноября, на автодороге в районе Миасса 29-летний водитель Peugeot, обгоняя машину перед собой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ладой Калиной, а после — с Audi. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

От полученных травм 36-летний водитель отечественного авто скончался на месте. Его пассажирка и водитель Peugeot были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.

Фото: ГИБДД Челябинской области

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