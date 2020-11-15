«Пронизывающий ветер и снег»: в Челябинской области пациенты ждут очередь на КТ на улице

В Златоусте пациенты на холоде ждут свою очередь на КТ Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Златоусте пациенты с направлением на КТ пожаловались, что им приходится ждать свою очередь на улице. А ведь на дворе уже не месяц май.

— Мы приехали на КТ в стационар на улице Дворцовой, 1. Людей выгнали на улицу. Поставили якобы автобус для пациентов, чтобы они ждали. Вот так мы зарабатываем COVID-19. На улице пронизывающий ветер и снег, — рассказала пациентка.

Еще в октябре больные жаловались на очередь из десятка скорых возле этого стационара. В Златоуст на томографию свозили людей из Чебаркуля, Миасса, Карабаша и других соседних районов, потому что не во всех населенных пунктах есть необходимое оборудование.

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