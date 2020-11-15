СК Челябинской области возбудил уголовное дело после пожара, в котором погибла семья из четырех человек

В Пласте погибла семья из четырех человек во время пожара. Фото: пресс-службе МЧС Челябинской области

Ранним утром в Пласте на улице Увельской загорелся частный дом, в результате погибла 39-летняя хозяйка, ее девятилетняя дочь и двое взрослых мужчин. На место ЧП выехал прокурор города Серей Букреев.

После трагедии прокурора Челябинской области организовала проверку и взяла на контроль ход уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

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