Прогноз погоды на понедельник: в Челябинской области похолодает до -24

В горных районах местами небольшой снег Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики Челябинского гидрометцентра сделали прогноз на понедельник, 16 ноября. Днем в регионе будет -7, -12 градусов, переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -13,-18. В горах и низинах будет еще холоднее: -19,-24. Также синоптики обещают северный, северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Челябинске днем температура составит -8, -10 градусов. Ночью похолодание до -15, -17.

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