«Какая прекрасная жизнь»: медик «красной зоны», записавшая скандальный ролик о лечении ковида, пошла на поправку

Фото: elizavetasuvorova/instagram.com

Медик из «красной зоны» Елизавета Суворова, столкнувшаяся с безразличием после появления симптомов коронавируса, пошла на поправку. На днях Елизавете сделали очередной ПЦР-тест и он оказался отрицательным. По этому случаю девушка даже исполнила танец в Instagram.

— Свободу попугаям! Господи, какая прекрасная жизнь! И пофиг, что пока танцевала, закружилась голова и [началась] одышка. Но я так рада, - написала она.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, перед очередной сменой девушка почувствовала симптомы коронавируса, но, только чтобы обратиться в поликлинику, прошлось сделать 300 звонков. Елизавета записала эмоциональное видеообращение. Девушку возмутило, что из-за такой неразберихи на амбулаторном этапе медикам «красных зон» приходится вытаскивать больных с того света. Кроме того, рискуя своим здоровьем в ковидном госпитале, врачи «красной зоны» сами остаются без медпомощи.

Видеообращение подняло на уши чиновников минздрава. Ведомство проверило жалобу нашло нарушения. Оказалось, что девушке неправильно назначили и выписали лекарства. А заведующая отделения не уследила за своими ординаторами. В работе колл-центра поликлиники тоже отметили недостаточную организацию.

Елизавета Суворова — акушерка роддома и, судя по странице в Instagram, очень любит помогать женщинам в самый ответственный момент. Но больница была перепрофилирована под ковидный госпиталь. Медик выкладывала посты, где рассказывала, что у нее болит переносица от респиратора, три дня после смены она не могла прикасаться к ушам и ложиться на подушку.

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