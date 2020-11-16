«Подготовка к Новому году»: в Челябинске вспыхнули трамвайные рельсы

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Поездка с огоньком: в Челябинске сняли на видео, как после отправления трамвая вспыхивают рельсы. По словам автора ролика, выложенного в группе «Челябинский транспорт», это произошло на остановке «Калинина» в сторону Цирка.

— Подготовка к новому году, это типа бенгальских огней, — шутит подписчик группы Рустам.

— Рельсы гореть не могут, они железные. Это так работает антиоблединительная система, — пишет Татьяна.

Через несколько секунд огонь потух. Водители трамваев отмечают: всё это не есть хорошо, но опасности нет.

В управлении транспорта разводят руками: такое происходит не первый год. Стыки рельсов должны быть оборудованы специальными соединительными проводами, которые имеют усиленную электропроводность.

-— При отсутствии таких соединений, блуждающие токи через большее сопротивление проходят с большей теплоотдачей, что приводит к взрыву стыков, это выглядит как искрение или парение, — объясняют админы паблика «Челябинский транспорт».

Блуждающие токи могут привести к повреждениям трамвайной инфраструктуры. Раньше за этим следила целая служба, но всех посокращали.

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