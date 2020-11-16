Мэрия Челябинска назначила материальную помощь 27 семьям, пострадавшим из-за взрыва в ковидном госпитале

После взрыва в ГКБ №2 пострадал рядом стоящий дом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня на аппаратном совещании рассказали о ликвидации последствий взрыва в ГКБ №2. По данным администрации Челябинска, назначена материальная помощь 27 семьям, чье имущество пострадало после происшествия.

— Что касается ремонта дома №82а по проспекту Ленина, заканчиваем работы до среды, — добавил заместитель главы Челябинска Александр Астахов. — В больнице плановый ремонт завершится до 25 ноября.

Мэр города Наталья Котова попросила взять ликвидацию последствий взрыва на особый контроль.

Напомним, ЧП произошло 31 октября — в ковидном госпитале ГКБ №2 взорвалась кислородная будка. Взрыв был настолько мощным, что пострадал рядом стоящий дом и припаркованные автомобили. Всех пациентов больницы пришлось экстренно эвакуировать и размещать по другим ковидным госпиталям.

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