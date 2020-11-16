Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области выросло еще на 210 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 16 ноября 2020 составило 23 312. За сутки официальная статистика минздрава пополнилась 210 новыми случаями.

На лечении находятся 6342 человека. Выписаны еще 27 человек, всего ковид победили 16 177 пациентов.

За прошедшие сутки умерло восемь человек.

от COVID-19:

— пациент, 82 года;

— пациент, 75 лет;

— пациент, 47 лет;

— пациентка, 77 лет;

— пациент, 54 года.

от других причин (ковид сопутствующий):

— сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — пациент, 71 год;

— гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность — пациент, 63 года;

— инфаркт головного мозга, отёк головного мозга — пациент, 80 лет.

Согласно официальной статистике, в регионе умерли 743 зараженных коронавирусом. При этом в 520 случаях COVID-19 был сопутствующим.

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