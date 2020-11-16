Мир не без добрых людей: неравнодушные горожане собирают деньги для зооприютов

Два года назад при поддержке депутата Госдумы Андрея Барышева на Кировке был установлен бронзовый памятник Челябинскому Хатико — бездомному псу, ставшем символом безграничной любви и преданности человеку. А чуть позже неподалеку от памятника появилась копилка «Поможем бездомным животным», которую пополняют неравнодушные горожане и гости Челябинска.

В начале ноября, в день двухлетия памятника зоозащитники в очередной, двадцатый раз вскрыли копилку. Традиционную акцию провела Елена Дрожжина, которая была главным инициатором установки памятника Челябинскому Хатико. К ней присоединились неравнодушные горожане.

Собранные за месяц деньги передаются в приюты для бездомных животных. За этим Елена следит очень строго и старается справедливо распределять средства. По словам зоозащитницы, уже образовалась очередь из желающих стать обладателем содержимого копилки. Каждый раз сумма в ней разная — деньги небольшие, но они являются подспорьем для тех, кто помогает больным и брошенным четвероногим.

Копилка расположена в самом центре Кировки, напротив «Альфа-банка». А сам памятник челябинскому Хатико установлен чуть поодаль, у бывшего магазина «Молодежная мода» напротив Главпочтампта.

Два года назад на его открытии были не только инициаторы идеи, но и те, кто дал ей путевку в жизнь. А это художник-скульптор Алла Давидович, представитель творческой династии, руководитель литейной мастерской из Ревды Иван Дубровин, и депутат Госдумы, лидер движения «Соцгород» Андрей Барышев, который взял на себя все финансовые расходы по изготовлению и установке памятника верному псу. Проект обошелся в полмиллиона рублей.

Андрей Викторович, как и многие челябинцы, живущие в Металлургическом районе, хорошо знал эту собаку по имени Беляш, которая после гибели хозяина (мужчину сбила машина) ждала его два года на трамвайной остановке.

Андрей Барышев подкармливал собаку и даже хотел забрать ее к себе домой, но Беляш очень осторожно относился к людям и не давался в руки. Его судьба сложилась также трагично, как хозяина — после двух лет ожиданий пес погиб под колесами автомобиля.

Изначально памятник хотели установить на месте гибели пса возле магазина «Старт», но чтобы его могло увидеть больше горожан и гостей Челябинска выбрали Кировку — скульптура отлично туда вписалась.

По словам Андрея Барышева, этот памятник посвящен не столько конкретной собаке, сколько является собирательным образом, символом любви и верности человеку.

— В одном стихотворении есть такие строчки: «Собаки уходят как будто нарочно, чтоб смог ты увидеть, что вечно, что прочно». А прочно и вечно — это, конечно, любовь, верность и преданность наших четвероногих братьев. Нам есть чему учиться у собак, они заставляет нас вспомнить о простых жизненных ценностях, задуматься над тем, насколько мы добры, заботливы, внимательны друг к другу, насколько любим окружающих нас людей, — отметил народный избранник.

Следующая выемка денег из копилки состоится 30 ноября и будет приурочена ко Всемирному Дню домашних животных.