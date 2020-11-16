«С кассой не справился»: Варламов включил в обзор самых обсуждаемых тем новость о южноуральском полицейском, воровавшем продукты

Кроме шуток. Блогера возмутило, как такие люди попадают на работу в силовые структуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналист и видеоблогер Илья Варламов посмеялся над полицейским из Магнитогорска, который попался на воровстве продуктов. Инцидент он обсудил в очередном выпуске своей программы «Че Происходит» на YouTube, где рассказывает о самых обсуждаемых новостях страны и мира за неделю. Новость про полицейского попала в дайджест, где собраны столкновение в Карабахе, скандал с Дзюбой, перестановки в правительстве и другие события.

Варламов рассказал, что следователь брал дорогой товар и пробивал его на кассе самообслуживания как дешевый, например, конфеты — как сухари, а фисташки — как лук. Алкоголь при этом просто не оплачивал. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч.

— Здесь проблема в том, что это именно следователь. Чувак, который должен, как Шерлок Холмс, как капитан Коломбо, не оставлять следов, а он оставил следы. *** следователи в Магнитогорске! Вопрос к тем, кто принимает их на работу. Надеюсь, как-то внимательнее будете подходить. Как он мог расследовать дела, если он такой конченный. С кассой самообслуживания не мог справиться, как он может раскрывать дела? — сказал Варламов.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело на полицейского. Если его вина будет доказана, он распрощается с погонами. Максимальное наказание, которое ему грозит — два года тюрьмы.

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