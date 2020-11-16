Цену сбили в 70 раз: мэрия Челябинска выбрала компанию, которая снесет здание бывшего поста ГАИ

Все работы подрядчик должен выполнить за 15 дней с момента подписания контракта. Фото: Алексей Мызгин

В аукционе на снос здания бывшего поста ГАИ на Кременкульском тракте заявилось рекордное число компаний — 36. Об это сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

— Победителем стал участник, предложивший наименьшую цену сноса, которая составила 47 792 рублей, — уточнили в мэрии.

Максимальная цена, которую город мог заплатить за снос заброшенного здания площадью 118,3 кв.м., составляла 3,5 млн рублей. Как уточнили в мэрии, начальная цена контракта сформирована по результатам независимой оценки. Выигравшему подрядчику нужно будет за две недели демонтировать двухэтажное здание, колонны, убрать металлическую дверь, стальные окна и вывести весь мусор.

После демонтажа земельный участок будет выставлен на аукцион, уточняли администрации Челябинска.

В Челябинске пять аналогичных объектов, и все — недействующие. Два поста — в сторону Кургана и Екатеринбурга — сносить не будут. По остальным проводится экспертиза, после чего будет принято решение. Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов сообщил КП-Челябинск, что строительство каких-либо объектов на их месте не предусмотрено.

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