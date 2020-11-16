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Общество

Челябинские бизнесмены набрали кредитов на 4 млрд рублей, чтобы выплатить зарплату сотрудникам

Таким образом предприниматели пытаются пережить кризис
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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На время пандемии для бизнеса предоставили льготные кредиты

На время пандемии для бизнеса предоставили льготные кредиты

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии Челябинска чиновники рассказали о поддержке бизнеса в период пандемии. По данным администрации, за прошедшую неделю предприниматели получили льготные кредиты под 0% на сумму 170 млн рублей — эти деньги пойдут на погашение зарплаты сотрудников.

— Всего с апреля месяца в Челябинске было выдано 4 млрд 176 млн рублей, — сообщил вице-мэр Олег Извеков. — В льготной программе принимают участие 11 банков.

Заместитель главы города также добавил, что за прошедшую неделю количество безработных челябинцев уменьшилось на 766 человек.

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