В МЧС уточнили причину пожара, в котором погибла семья из Челябинской области

Взрослые бросились спасать девочку и погибли сами. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Причиной пожара в Пласте, который привел к гибели четверых человек, в том числе ребенка, стала непотушенная сигарета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Взрослые успели выскочить на улицу, но им пришлось вернуться в объятый пламенем дом, чтобы спасти ребенка.

— Наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Семья состояла на учете как неблагополучная. Со слов очевидцев, в семье по выходным злоупотребляли спиртными напитками и курением, — сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло накануне утром. Спасатели прибыли в считанные минуты, но спасти владельцев дома и их гостей не удалось.

— На момент возникновения пожара в доме находились пять человек: трое взрослых (двое мужчин и женщина) и двое детей. После обнаружения возгорания взрослые и несовершеннолетняя девочка (оставшаяся ночевать подружка дочери хозяйки), успели выйти из дома. Обнаружив на улице, что дочь женщины не вышла, все трое взрослых отправились обратно в дом на ее поиски. Выйти самостоятельно они уже не смогли, — рассказали в МЧС.

Спасатели также отмечают, что огонь начал разгораться из-за большого притока воздуха. Возможно, во время поисков девочки погибшие распахнули окно.

Ранее сообщалось, что причиной пожара стало короткое замыкание. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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