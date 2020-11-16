«Соль есть?» Мэр Челябинска призвала чиновников активней бороться со снегом и скользкими дорогами

Фото: администрация Челябинска

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска мэр города Наталья Котова была озабочена вопросом по уборке улиц от снега. Главы районов рассказали, что за прошедшие выходные челябинцы редко жаловались на плохую уборку. Однако в Советском районе техника не выходила на работу в субботу и воскресенье, поэтому снег фактически не сгребали и не вывозили.

Что касается Калининского района, то здесь жители пожаловались на скользкие дороги. Наталья Котова попросила вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова проконтролировать уборку улиц.

— По скользкости надо отрабатывать, соль есть у управляющих компаний? Поговорите с УК на эту тему, и чтобы не копили снег. Пока его немного, надо вывозить, — подытожила Наталья Котова.

За прошедшие сутки на полигон вывезли 511 тонн снега, сегодня в городе работает 113 единиц снегоуборочной техники.

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