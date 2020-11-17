Огненное видео от «Челбаскет»: баскетболисты представили промо ролик перед домашней серией и снова «взорвали» Tik Tok

"Челбаскет" начинает домашнюю серию. Фото БК "Челбаскет".

19 ноября в 19.00 состоится матч с БК "Нефтехимик" (Тобольск), занимающим пятое место с тремя победами и двумя поражениями, а уже 22 ноября в 13-00 в гостях у “Челбаскета” БК "Чебоксарские ястребы", которые с такими же показателями: три победы и два поражения, идут на шестом месте Суперлиги 2. “Челбаскет” - новичок Суперлиги 2 пока занимает восьмую строчку в таблице чемпионата. Главный тренер Максим Перцев так прокомментировал настрой команды на ближайшие матчи: “Слабых команд в этой лиге нет! Но мы знаем, что нужно делать и готовы к борьбе”.

В преддверии домашней серии клуб проанонсировал промо сезона 2020/2021, которое будет полностью продемонстрировано перед стартовым свистком судьи к началу матча с БК “Нефтехимик”. Пока сохраняется интрига, вниманию болельщиков представлен только тизер, который выглядит многообещающим. “Вчерашние студенты - Сегодня профессионалы - Завтра лидеры” - основной слоган тизера промо. Автор промо — Олег Копылов (aka “OlegOman”) и его команда.

Безусловно, кроме качественного вдохновляющего видео уровня Голливуда главное, что ждут болельщики, это победы “Челбаскета”, особенно дома (матчи проходят в СК Дворца пионеров и школьников на Алом поле).

Кстати, на своей страничке в социальной сети Tik Tok клуб опубликовал очередной веселый ролик.

К сожалению, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, игры пока проходят без зрителей. Клуб призывает болельщиков поддерживать команду через экраны телевизоров и мониторов, писать отзывы и комментарии.

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