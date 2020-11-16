Волшебная гора: в Златоусте обустроят тропу на вершину Косотур

-. Фото: pravmin74.ru

В октябре губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о создании туристическо-рекреационного кластера «Горный». 4

Природные красоты горнозаводской местности Южного Урала достойны того, чтобы ими любовались жители региона и гости из других областей России и стран мира. Распоряжение губернатора дает старт развитию внутреннего, въездного, социального и детского туризма; созданию современной инфраструктуры и заботе об экологии.

Одним из первых шагов в реализации проекта стало обустройство экологической тропы и смотровых площадок на горе Косотур в Златоусте. Живописная вершина более чем на 500 метров поднимается над уровнем моря.

Средства на воплощение в жизнь принесет победа проекта «Туристический проект «Гора Косотур» в гранте Ростуризма. Размер гранта — более 2 млн. 977 тыс. руб.

Вершина — геологический памятник природы регионального значения, примыкает к зоне сотрудничества биосферного резервата «Горный Урал». У горы — богатое историческое наследие. В годы Гражданской войны у подножья разворачивались жестокие сражения.

За помощью в разработке проекта администрация Златоуста обратилась к руководству национального парка «Таганай». Сейчас гору посещает около 4 тысяч человек в год. Упорядочивание троп, новые стоянки для отдыха и смотровые площадки, информационные аншлаги вдоль маршрута привлекут новых гостей, упорядочат их передвижение и сберегут природу.

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