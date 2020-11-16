Райффайзенбанк заработал 28 млрд рублей за девять месяцев 2020 года по результатам МСФО

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за девять месяцев 2020 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

· Чистая прибыль снизилась на 2,2% до 28 016 млн рублей по итогам девяти месяцев 2020 года.

· Чистый процентный доход вырос на 9,4% до 45 919 млн рублей по сравнению с девятью месяцами 2019 года.

· Рост чистого комиссионного дохода составил 2,7% до 15 119 мл. рублей.

· Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 20,6% (-2.7 п.п. по сравнению с показателем за 2019 год).

· Рост кредитного портфеля: кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 5,7% по итогам девяти месяцев 2020 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 1,6% до 315 554 млн рублей крупный корпоративный бизнес вырос на 11,7% до 432 408 млн. рублей, средний бизнес показал снижение на 6,7% до 72 043 млн. рублей, рост малого и микробизнеса составил 1,6% до 27 801 млн. рублей по сравнению с началом года.

· Средства клиентов по состоянию на 30.09.2020 увеличились на 15,4% до 1 102 603 млн. рублей, по сравнению с 2019 годом, рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 24,2% до 596 973 млн. рублей, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 12,9% до 503 835 млн. рублей, при этом рост текущих счетов юридических лиц составил +47.3% до 337 727 млн. рублей.

По результатам девяти месяцев 2020 года прибыль до налогообложения упала на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35 558 млн. рублей. Чистая прибыль банка достигла 28 016 млн. рублей (-2,2% по сравнению с девятью месяцами 2019 года).

Стоимость риска по итогам девяти месяцев 2020 года составила 1,3% в годовом выражении.

Небольшой рост операционные расходов (+1,6%) на 26 069 млн. рублей произошел за счет сдержанного роста расходов на содержание персонала, роста расходов на ИТ-услуги, а также снижения расходов на страхование вкладов. Соотношение затрат и доходов (CIR) находилось на низком уровне: по итогам девяти месяцев 2020 года CIR составил 37,5%.

Доля ликвидных активов по состоянию на конец девяти месяцев 2020 года составила 36,3%.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам девяти месяцев 2020 года на 5,7% и составил 847 806 млн. рублей. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в следующих сегментах: крупный корпоративный бизнес (+11,7% до 432 408 млн. рублей); малый и микро бизнес (+1,6% до 27 801 млн. рублей), розничные клиенты (+1,6% до 315 554 млн. рублей). Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стал ипотечный портфель, увеличившийся за девять месяцев 2020 года на 6,6% до 150 848 млн. рублей.

Средства клиентов на 30.09.2020 составили 1 102 603 млн. рублей, увеличившись на 15,4% по сравнению с концом 2019 года. Средства физических лиц показали рост на 24,2%, в основном за счет роста текущих счетов физических лиц на 45,5% до 528 183 млн. рублей. Их доля в структуре средств физических лиц составила 88,5%.

Средства юридических лиц выросли на 12,9% до 503 835 млн. рублей на фоне снижения срочных депозитов (-23,5%) и роста текущих счетов на (+47,3%).

Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1 и Н 1.2[3] по состоянию на 1 октября 2020 года составили 13,11% и 13,97% соответственно (при нормативных минимумах 8,0%* и 9,5%*). Коэффициент Н 1.0 составил 16.54% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 11,5%*). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.09.2020 составила 27,16%.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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