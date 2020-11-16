Введут ли в Челябинской области режим полной изоляции

Полного режима самоизоляции вводить не планируется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области не планируют вводить режим полной изоляции с закрытием ТРК, отменой концертов и выставок и ограничением деятельности предприятий. Об этом в понедельник, 16 ноября, на брифинге, посвященном распространению коронавирусной инфекции, заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

По ее словам, ситуация в области не критичная, контролируемая. В 28 лечебно-профилактических учреждениях региона открыто 7092 ковидных койки. Свободный фонд оценивается в 15 %, и это при условии не загруженности нового областного инфекционного центра в Малой Сосновке, где сейчас лечится 35 пациентов. Центр, напомним, рассчитан на 428 койки.

Ежедневно оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции мониторит ситуацию в ежедневном режиме. Решение о введении каких-либо ограничений принимается коллективно, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что в пятницу, 13 ноября, губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности на шесть недель, до 27 декабря. Рекомендации по самоизоляции касаются, в первую очередь, пожилых людей старше 65 лет, чей иммунитет в силу возраста не крепкий.

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