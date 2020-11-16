Челябинские аптеки будут наказаны за неоправданное повышение цен на лекарства

Жители пожаловались на повышение цен в аптеках Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

Сегодня Росздравнадзор Челябинской области прокомментировал резкий скачок цен в южноуральских аптеках. По словам руководителя ведомства Ларисы Землянской, аптекам придется объяснить, в связи с чем они подняли стоимость лекарств, а если такие действия окажутся незаконными, разбираться будет антимонопольная служба.

— Мы мониторим аптеки, наши сотрудники заходят и спрашивают наличие и стоимость препаратов, — рассказала Лариса Землянская. — Если они завышены, то мы выдаем предостережение, либо направляем информацию в УФАС. Вопрос контролируется и нами, и правительством.

Лариса Землянская добавила, что в УФАС уже направили информацию в связи с завышенной ценой на антибиотики и препарат Клексан. Кроме того, из-за повышенного спроса и расхода лекарств обсуждается вопрос о наработке препаратов в большем объеме, чем сейчас. За это будет отвечать Минпромторг.

Напомним, недавно челябинцы пожаловались, что в аптеках установили слишком высокие цены на препараты, которые раньше обходились буквально в копейки. Тогда замгубернатора Ирина Гехт заверила, что накрутки в 300-400% быть не может, поскольку во всех аптеках существует предельная наценка.

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