Пациенты с коронавирусом оценили новую больницу в пригороде Челябинска

Новый центр в Малой Сосновке - современный подход к лечению инфекционных болезней. Фото: gubernator74.ru

Областной инфекционный центр в Малой Сосновке открылся 12 ноября. Современный лечебный комплекс построен в чистом поле за рекордные 74 дня, по распоряжению губернатора Алексея Текслера. На строительство и оснащение центра передовым медицинским оборудованием из бюджета области выделено 2,5 млрд. руб. Стройку курировал лично Алексей Текслер.

Сейчас центр постепенно заполняется пациентами. Мощность коечного фонда — 482 места. В понедельник, 16 ноября, на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией, первый замгубернатора Ирина Гехт сообщила, что сейчас в Малой Сосновке 35 пациентов, в том числе один — в реанимации. Больным условия нравятся: просторные палаты, комфортная медицинская мебель, качественное питание.

Напомним, медцентр в ближайшем пригороде Челябинска открывали губернатор Алексей Текслер и первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Чиновник из Москвы высоко отозвался об уровне областного инфекционного центра и заявил, что опыт Челябинской области нужно тиражировать по стране, если такое потребуется.

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