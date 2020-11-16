Жителя Челябинской области осудили на шесть лет за кражу планшета

В Миассе мужчину осудили за разбой Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Миассе осудили 43-летнего местного жителя Виктора Демидова за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Теперь он отправится в колонию особого режима на шесть лет, сообщил помощник прокурор города Миасса Семен Воронин.

По версии следствия, в августе Виктор Демидов украл планшет у молодого человека, проводившего опрос на улице. Сначала злоумышленник пытался отобрать гаджет, а затем приставил нож к груди пострадавшего. После такого южноуралец уже не стал сопротивляться и покорно отдал планшет. Получив желаемое, Виктор Демидов скрылся с места преступления.

Он частично признал свою вину. Однако настаивала на том, что никакого ножа не было. У него еще есть шанс оспорить решение суда, ведь приговор не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru