Власти Челябинской области попросят аптеки купить пульсоксиметры

С помощью пульсоксиметра измеряется сатурация (уровень кислорода в крови) и пульс. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера для всех пунктов государственной аптечной сети в Челябинской области приобретены пульсоксиметры. Измерить уровень кислорода в крови (сатурацию) и пульс каждый посетитель аптек может бесплатно.

Портативный прибор и дезинфицирующие салфетки находятся на отдельном столике или на прилавке. Цена прибора в розницу — больше тысячи рублей, не у каждого южноуральца есть эта свободная сумма.

Услуга по контролю одного из показателей состояния здоровья челябинцам понравилась. Но пункты областного аптечного склада есть не в каждом доме: большинство аптек — частные сети.

16 ноября, на брифинге, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт заявила, что в адрес частных аптечных сетей будет подготовлено обращение с предложением купить пульсоксиметры для бесплатного пользования ими в аптечных пунктах.

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