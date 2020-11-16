«Ребенок поступил в тяжелом состоянии»: в горздраве Челябинска прокомментировали смерть двухлетней девочки в ковидном госпитале

У двухлетней пациентки были сопутствующие заболевания

В управлении здравоохранения прокомментировали смерть двухлетней девочки, которая лечилась в ковидном госпитале Челябинска.

— Ребенок поступил в ГКБ №9 7 ноября в тяжелом состоянии, обусловленном хроническим заболеванием. Все время пребывания в больнице состояние девочки было стабильным. Она получала комплексную антибактериальную, противовирусную и симптоматическую терапию, — рассказали в горздраве.

А сегодня утром, 16 ноября, ребенку стало плохо. Девочку перевели в реанимацию, но спасти ее не удалось.

В управлении отметили, что каждый летальный случай расследуется экспертами минздрава и горздрава. Причину смерти назовут после вскрытия.

Напомним, мама погибшей девочки два часа пыталась вызвать реанимацию. Родители рассказали свою версию событий и обвинили врачей в халатности.

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