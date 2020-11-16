Пострадали три автомобиля: в Челябинске водитель снес столб

На улице Кузнецова водитель врезался в столб. Фото: vk.com/ЧП | ДТП Челябинск

Сегодня вечером, 16 ноября, водитель снес столб на улице Кузнецова. По словам очевидцев, пострадали три машины. В ГИБДД Челябинска подтвердили информацию об аварии.

— Около девяти часов вечера водитель Volvo совершил наезд на препятствие, столб. После чего он упал и повредил автомобили. Пострадавших нет, — рассказали КП-Челябинск в ГАИ.

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