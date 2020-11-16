Челябинский «Трактор» впервые в истории КХЛ в гостях переиграл «Йокерит»

"Трактор" одержал четвертую победу подряд. Фото ХК "Трактор".

Черно-белым с командой Суоми не везло. В Финляндии «Трактор» ни разу не обыгрывал «Йокерит». Более того, а пассиве челябинцев девять поражений кряду от этого клуба. Статисты подсчитали – последний раз «медведи» обыгрывали финнов аж в 2015 году…

И в сегодняшнем гостевом матче все поначалу складывалось не в пользу «Трактора». Во втором периоде хозяева «распечатали» ворота Романа Вилла. «Трактор» только в середине третьего отрезка матча «завелся». Станислав Гареев, Ярослав Косов и Вячеслав Основин в течение нескольких минут изменили расклад сил на площадке — уже 3:1 в пользу челябинцев.

За оставшиеся восемь минут «Йокерит» не смог отыграться. Матч так и завершился победой «Трактора» с разницей в две шайбы.

Черно-белые прервали эту печальную статистику, наконец-то переиграл финский клуб. Кстати, это уже четвертая подряд победа «Трактора».

18 ноября «медведи» в Санкт-Петербурге сыграют со СКА, а 22 ноября уже в Челябинске – с московским «Динамо».

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