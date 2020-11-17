Дядя Хабиба высказался насчет порчи граффити с изображением спортсмена в Челябинске

Неизвестные поверх рисунка написали «Не наш герой» Фото: Сергей СОТНИКОВ

Дядя Хабиба Нурмагомедова прокомментировал порчу граффити с изображением спортсмена в Челябинске — там появилась надпись «Не наш герой». По словам Нурмагомеда Нурмагомедова, он не считает такой жест провокацией, ведь официально Хабиба не представляли к званию героя, — пишет Sport24.

— Кому-то герой, а кому-то — нет. Если бы было написано, что он нам не спортсмен, то я бы сказал, что это не так, — рассказал дядя бойца UFC.

Напомним, вандалы испортили граффити с изображением Хабиба в ночь на 16 ноября. Ранее рисунок появился благодаря стараниям художника Тимура Абдуллаева, который вдохновился успехами спортсмена и нанес его портрет на стену после очередной победы в октагоне.

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