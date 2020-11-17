Троицкий район получил медпункт на колесах

Регион получил около 90 автомобилей для медицинской помощи. Фото: gubernator74.ru

Во время визита в Троицкий район губернатор Алексей Текслер распорядился наладить работу дополнительных фельдшерско-акушерских пунктов

— Необходимо исправить эту ситуацию, где нужно, пустить дополнительные передвижные ФАПы с возможностью реализовывать медикаменты, так как аптек в сельской местности не хватает, — сказал глава области.

И вот Троицкий район получил современный мобильный ФАП. В нынешнем году в Челябинскую область по нацпроекту «Здоровье» поступило около 90 спецавтомобилей. В том числе, реанимобили, передвижные диагностические модули, машины службы скорой помощи, мобильные ФАПы для помощи жителям глухих уголков.

Благодаря мобильному ФАПУ троицкие медики выездной бригады устроят медосмотры в 70 отдаленных поселках. Автомобиль экипирован всем для того, чтобы пройти профосмотр, диспансеризацию, диагностику, вакцинацию.

Сейчас в Троицком районе семь врачебных амбулаторий, 47 ФАПов. К ним прикреплены все проживающие в районе — около 24 тыс. человек.

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