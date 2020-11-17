Под Новый год фурам запретят ездить по Челябинску

Привозить товары в магазины можно будет только вечером и ночью Фото: Отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

В предпраздничные дни в Челябинск съезжаются жители ближайших городов и сел за подарками. Чтобы не создавать пробки и аварийные ситуации, с 20 по 31 декабря ГИБДД закроет въезд в город для машин весом больше 10 тонн.

Ограничение будет действовать только днем с — 8:00 до 19:00.

— При возросшем трафике тяжеловесная техника затрудняет движение и может повлечь за увеличение ДТП с тяжелыми последствиями, — прокомментировали в Госавтоинспекции Челябинска.

Предприятиям и магазинам посоветовали пересмотреть логистические маршруты с учетом того, что движение фур, погрузка и разгрузка будут разрешены только вечером и ночью.

Кроме того, в праздничные дни на дороги выведут дополнительные экипажи ГИБДД. В час пик они будут регулировать потоки машин на главных перекрестках.

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