Губернатор Алексей Текслер раскритиковал подрядчика за несданный ФАП

Так выглядит здание ФАПа в поселке Луговой. По контракту подрядчик должен был сдать объект 15 ноября. Фото: t.me/cheltodayru

Во вторник, 17 ноября, губернатор Алексей Текслер работает в Красноармейском районе. Цель поездки — проверить темпы строительства фельдшерско-акушерских пунктов.

Важную задачу развития первичного звена медицины губернатор поставил в прошлом году. И лично контролирует ее исполнение. Высокие медицинские технологии — это прекрасно, но болезнь нужно не допустить или вовремя диагностировать. Это — важнейшая миссия сельских врачей.

В поселке Луговой Красноармейского района здание ФАПа строится с нуля, и подрядчик сорвал все сроки. Жители Лугового и соседнего села Песчаное вынуждены посещать доктора в старом пункте. В тесном ободранном помещении каждый день вырастает очередь из 40 пациентов.

По контракту новое здание подрядчик должен был сдать 15 ноября. По факту, степень готовности — 35 %. Из-под свода незашитой крыши торчат стропила, крыльца нет — его заменяет деревянный помост, внутри — никакой отделки.

— Зачем брались, если не можете сделать? Где контроль минстроя? — возмутился глава региона.

Горе-исполнителя ждет штраф. Новый срок сдачи объекта — 20 декабря: работать придется круглосуточно. Не справится — снова штраф и место в «черном списке» на исполнение госконтрактов.

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