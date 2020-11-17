Любим сэндвичи и пирожки: какие блюда чаще всего заказывают челябинцы

Сэндвичи челябинцы любят больше, чем остальные россияне Фото: Евгения ГУСЕВА

Челябинцы чаще всего заказывают бургеры, закуски из картофеля и из курицы. В топ-10 также входят суши и роллы, салаты, десерты и супы. Сервис Яндекс.Еда проанализировал самые популярные блюда в регионе.

— Есть блюда, которые в Челябинске заказывают гораздо чаще, чем в среднем по стране. Например, сэндвичи, креветки в панировке и пирожки, — уточнили в «Яндекс.Еде». — А еще в отличие от большинства жителей городов-миллионников челябинцы больше любят не пиццу «Пепперони», а мясную.

Судя по карте любимых блюд, в Челябинске — это сэндвичи. В Уфе, например, это хот-доги, в Екатеринбурге — паста.

Рассказали эксперты и о средних ценах. Салат «Цезарь» обходится в среднем 210 рублей, ролл «Филадельфия» — 250 рублей, «Пепперони» — 390. Ну а борщ — 145 рублей.

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