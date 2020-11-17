Иллюминация Челябинска не сорвется? УФАС внепланово проверит закупку на 62 млн рублей

Сумма контракта - 61,6 млн рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

До 10 декабря в центре Челябинска должна появиться подсветка деревьев, арт-объектов и гирлянды. На прошлой неделе стало известно, что контракт на 62 млн рублей выиграла компания из Санкт-Петербурга «Омега». Но уже в пятницу антимонопольная служба приостановила закупку по жалобе другой питерской компании ООО «Завод Металлоконструкций». Сегодня УФАС рассмотрела жалобу и решило провести внеплановую проверку аукциона.

— Такое решение принято в связи с информацией о наличии признаков нарушения законодательства о контрактной системе при проведении данного аукциона, — прокомментировала пресс-секретарь УФАС Челябинской области Наталья Мартынюк.

Причем жалобу на администрацию Челябинска «Завод металлоконструкций» отозвал. В УФАС добавили, что внеплановая проверка процедуру закупки не приостановит — сейчас идет подписание контракта с «Компанией Омега».

Подсветка деревьев и гирлянды появятся на площади Революции, Алом поле, в сквере «Семьи», на Тернопольской, Театральной площади, у кинотеатра «Родина», на Труда у памятника Прокофьеву и у памятника Курчатову, на проспекте Ленина. Большая часть работ должна быть закончена к 1 декабря. Монтаж световой люстры на Театральной площади, елки из шаров на Алом поле и арт-лампы у Публичной библиотеки также планируется закончить к этому сроку. По ряду работ предусмотрен срок до 10 декабря — это касается в том числе арт-объекта на набережной и украшения улицы Воровского.

Санкт-петербургская «Компания Омега» — одна из компаний, занимавшаяся установкой иллюминации на 600 млн рублей в прошлом году. Тогда вертикальные лампы на фонарных столбах в виде триколора напомнили горожанам кварцевые лампы.

Ранее в управлении архитектуры составили карту новогоднего оформления Челябинска.

До 22 декабря на площади Революции должен вырасти новогодний ледовый городок «Челябинск космический».

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