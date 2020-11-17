В Кургане будут делать кислород для больных COVID-19

Предприятия получают необходимые документы Фото: правительство Курганской области

В Курганской области запустят производство кислорода для больных коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве области. Сейчас кислород в Курган привозят из Омска.

По словам директора курганского филиала Омского автогенного завода Владислава Демидова, производства готовы к работе: есть оборудование, лаборатория, люди приняты.

— Осталось только нажать кнопку. Без серьезного напряжения мы сможем делать до 500 баллонов медицинского кислорода в день. Это намного больше, чем мы сейчас привозим в Курган из Омска, — добавил он.

Сейчас курганские предприятия получают необходимые документы, чтобы приступить к производству кислорода для больниц.

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