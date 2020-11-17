«Даже после поражения легкие можно восстановить»: врачи — о реабилитации после пневмонии

Каждый день в Челябинске от пневмонии выздоравливают десятки людей. Общая цифра победивших Covid-19 в регионе подбирается к 16 тысячам. После выписки из больницы многие пациенты чувствуют себя беспомощными в борьбе с последствиями заболеваний органов дыхания. Какой курс реабилитации поможет восстановиться, рассказали врачи «Курорта Увильды». В уральской здравнице разработана авторская программа «Иммунитет — защита от вирусов». Отработанный комплекс процедур нацелен на нормализацию работы легких, сосудов, а также восстановление защитной функции организма.

Подробности в нашем материале.

Новости компаний.