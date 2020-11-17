Жителей Челябинска напугал сильный дым в районе Северо-Запада

Дым заметен в центре города. Фото: читатель КП-Челябинск

Сегодня, около 15:30 челябинцев напугал сильный дым в районе северо-запада. Фотографиями читатели поделились с КП-Челябинск.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что выезжают на место и подробности будут позже.

Жители города в социальных сетях делятся фотографиями и предполагают, что горит что-то в промзоне, недалеко от улицы Радонежской.

Челябинцы делятся в соцсетях фото. Фото: Алексей Дмитриев/Шагол Челябинск ЧВВАКУШ/vk.com

Читатели сообщают, что на место пожара едет скорая помощь. Из предположений горожан - горит завод пластиковых окон или склад «Пятерочки».

На место пожара едет скорая Фото: Типичный Челябинск/VK.com

В ГУ МЧС по Челябинской области КП-Челябинск сообщили, что ликвидируются последствия пожара производственного здания на улице Демидовской. Подробности будут позже.

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