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Общество

Бывшему следователю из Челябинской области, обвиняемому в изнасиловании, продлили арест

Экс-полицейский домогался своих подчиненных
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Риф Биктимиров несколько раз пытался выйти из СИЗО

Риф Биктимиров несколько раз пытался выйти из СИЗО

Сегодня Челябинский областной суд решил оставить под стражей бывшего следователя из Чебаркуля Рифа Биктимирова, обвиняемого в изнасиловании подчиненной. Адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения и не изолировать экс-полицейского от общества, но ему отказали.

— Суд продлил срок содержания под стражей до 1 марта 2021 года, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова. — Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера», ч.1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

Напомним, бывший начальник следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Риф Биктимиров обвиняется в домогательствах к подчиненным и изнасиловании одной из них. Он находится под стражей с августа прошлого года, при этом уже несколько раз пытался изменить меру пресечения.

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