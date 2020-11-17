Бывшему следователю из Челябинской области, обвиняемому в изнасиловании, продлили арест

Риф Биктимиров несколько раз пытался выйти из СИЗО

Сегодня Челябинский областной суд решил оставить под стражей бывшего следователя из Чебаркуля Рифа Биктимирова, обвиняемого в изнасиловании подчиненной. Адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения и не изолировать экс-полицейского от общества, но ему отказали.

— Суд продлил срок содержания под стражей до 1 марта 2021 года, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова. — Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера», ч.1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

Напомним, бывший начальник следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Риф Биктимиров обвиняется в домогательствах к подчиненным и изнасиловании одной из них. Он находится под стражей с августа прошлого года, при этом уже несколько раз пытался изменить меру пресечения.

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