Райффайзенбанк запустил программу страхования от онкозаболеваний

Райффайзенбанк и страховая компания «Райффайзен Лайф» запустили продукт для страхования финансовых рисков при онкологических заболеваниях — ОНКОзащита. Новую программу страхования можно открыть онлайн без посещения офиса.

Приобрети полис можно для детей и для взрослых до 64 лет. Максимальное страховое покрытие составит 1 млн рублей.

— Страховка позволяет покрыть ключевые финансовые риски, связанные со здоровьем. В программу входит сервис медицинской навигации, который помогает выбрать наиболее подходящее для лечения медицинское учреждение. — отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка. — Страхование рисков должно стать частью личной финансовой стратег: это позволяет не только покрыть расходы на медицину, но и получить оптимальное лечение и не откладывать другие важные планы.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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