Причиной пожара на Северо-Западе Челябинска стал взрыв

Причина - взрыв Фото: Алексей Дмитриев. Сообщество Шагол Челябинск ЧВВАКУШ/vk.com

Предварительной причиной пожара в производственном здании на улице Демидовской стал взрыв. Об этом КП-Челябинск сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

— Предварительно — это взрыв, причины устанавливаются, — сообщили спасатели. — На месте работают спецслужбы. Туда выехал начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Сегодня днем жители Челябинска увидели столб черного дыма, который был заметен из разных районов. Были предположения, что пожар произошел на заводе пластиковых окон. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что горит производственное здание на улице Демидовской, но о подробностях пока не сообщают.

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