ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры от 65 квадратных метров

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С 17 ноября ВТБ снижает ставку на ипотеку, оформленную для покупки квартир площадью от 65 кв. метров. Заемщики получат дисконт к базовой ставке банка 0,8 п.п. и смогут приобрести недвижимость в кредит под 7,6% годовых.

Новые условия программы «Больше метров – ниже ставка» подойдут клиентам, которые планируют покупать квартиру большей площади, но при этом не попадают под действие программы господдержки. Заемщикам доступна ипотека на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. Важным условием является размер общей или проектной площади объекта – она должна быть 65 кв. м. и более.

– Средняя ставка выданных в этом году ипотечных кредитов сильно сократилась из-за действия господдержки. Однако ее условия ограничены сегментом новостроек, и ценовые предложения банков по вторичному рынку по-прежнему выше. Для нас важно сбалансированное развитие всего рынка жилищного кредитования, поэтому мы предлагаем сниженные процентные ставки и гражданам, которые рассматривают покупку «вторички». Думаю, что наше снижение ставок будет особенно важным для российских семей, ведь сегмент недвижимости площадью от 65 кв.м. – это, в первую очередь, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, – комментирует Михаил Сероштан, вице-президент ВТБ, начальник управления «Ипотечное кредитование».

Программа «Больше метров – ниже ставка» позволяет взять ипотечный кредит с первоначальным взносом 20% от стоимости недвижимости. Ипотеку можно оформить на срок до 30 лет, максимальная сумма – 60 млн рублей. Новые условия будут действовать до 31 декабря 2020 года.

ВТБ один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 10 месяцев 2020 года ВТБ выдал более 282 тысяч ипотечных кредитов на 731 млрд рублей. Объем продаж стал рекордным в истории банка и превысил не только результат за январь-октябрь прошлого года почти на 40%, но и всего 2019 года – на 8%.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)