Текслер анонсировал программу модернизации первичного звена в медицине

Губернатор анонсировал масштабную программу модернизации первичного звена медицины в Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 17 ноября, во время визита в Красноармейский район, губернатор Алексей Текслер сообщил о масштабной программе модернизации системы первичного звена медицины. Сейчас программа находится на согласовании на федеральном уровне, и ее реализация начнется в 2021 г.

Для губернатора тема развития первичного звена — один из приоритетов.

В Челябинской области планируется построить 94 медицинских объекта. В том числе, 78 ФАПов; поликлиники в Миасском, Миньяре, Аргаяше и хирургический комплекс в Нязепетровске.

Кроме того, 348 зданий ждет ремонт. В медицинских организациях региона будет обновляться материально-техническая база, закупаться специализированный медицинский транспорт.

Программа модернизации запланирована на пять лет.

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