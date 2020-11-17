Ожоги, переломы и черепно-мозговая травма: стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа на фабрике пластиковых окон в Челябинске

После взрыва в Челябинске троих мужчин госпитализировали. Фото: МЧС Челябинской области

На момент публикации известно, что во время взрыва на фабрике пластиковых окон в Курчатовском районе пострадало четыре человека, и еще один погиб. Троих госпитализировали в горбольницу №6.

В горздраве Челябинска рассказали о состоянии пострадавших:

— Мужчина, 26 лет- 30% ожоги, перелом костей таза, черепно-мозговая травма, состояние тяжелое, подключен к аппарату ИВЛ.

— Мужчина, 33 года — 85% ожоги, состояние тяжелое, подключен к аппарату ИВЛ.

— Мужчина, 63 года — ЗЧМТ, ожог лица 1-2 степени.

— Мужчина, 36 лет — ушиб бедра, осмотрен на месте, отказ от госпитализации.

Фото: прокуратура Челябинской области

Также Следственный комитет Челябинской области начал доследственную проверку по факту смерти одного из рабочих, сообщили в следственном управлении.

Напомним, сегодня днем прогремел взрыв на фабрике пластиковых окон по улице Демидовской. По информации КП-Челябинск, авария произошла из-за утечки газа.

Фото: прокуратура Челябинской области

Обновлено: Спасатели обнаружили второго погибшего. По предварительной версии, произошла утечка газа, сотрудники почувствовали запах, но не успели эвакуироваться.

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