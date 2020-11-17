Следственный комитет начал проверку после смерти рабочего при взрыве на фабрике пластиковых окон в Челябинске

На фабрике пластиковых окон в Челябинске произошла утечка газа. Фото: Алексей Дмитриев/Шагол Челябинск ЧВВАКУШ/vk.com
Следственный комитет Челябинской области начал доследственную проверку по факту смерти рабочего во время взрыва газа на фабрике пластиковые окон, сообщили в следственно управлении.
Фото: прокуратура Челябинской области
Напомним, во время аварии пострадали четыре человека, троих госпитализировали в горбольницу №6 с ожогами, переломами и черепно-мозговой травмой. Одного мужчину пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Всего на месте ЧП работали пять бригад скорой помощи. Еще две остаются дежурить, сообщили в горздраве Челябинска.
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