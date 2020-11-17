В Челябинске потушили крупный пожар на фабрике пластиковых окон

Пожарные ликвидировали огонь на фабрике пластиковых окон. Фото: МЧС Челябинской области

На фабрике пластиковых окон по улице Демидовской потушили пожар, сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области. Всего на месте работало 169 человек, 41 единица техники, в том числе от МЧС — 79 человек личного состава и 21 единица техники.

Площадь пожара составляла 300 квадратных метров, частично обрушилась крыша здания. Примерно через час после сообщения о ЧП была объявлена локализация, а к 16:51 пожарные ликвидировали открытое горение.

Фото: МЧС Челябинской области

На месте работают сотрудник испытательной пожарной лаборатории и эксперты следственного комитета. Выясняются причины происшествия.

Напомним, во время пожара погиб один человек, после чего Следственный комитет начал проверку. Троих рабочих госпитализировали с ожогами, переломами и черепно-мозговой травмой, один пострадавший не поехал в больницу.

Фото: МЧС Челябинской области

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