Крупное предприятие в Челябинске перестанет отравлять реку Миасс

"Мечел" обязуется сократить сбросы в реку Миасс. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 17 ноября, руководство ПАО «Мечел» гарантировало прекратить сброс промышленных стоков в реку Миасс с превышением нормативов. Губернатор Челябинской области и дирекция комбината подписали соглашение.

С «Мечелом» уже заключено четырехстороннее соглашение по сокращению выбросов в атмосферу — по федеральной программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Экология — это не только чистый воздух, но и не загрязненные водные источники. Важно, чтобы все предприятия, до сих пор сбрасывающие стоки в водные ресурсы, действовали строго в пределах нормативов. А они ужесточаются год от года. Предприятия должны переходить на современную технологию фильтрации и оборотный замкнутый цикл использования воды.

Неделю назад на ЧТПЗ была запущена в строй уникальная технология по очистке и оборотному использованию воды в производственном цикле. И это событие состоялось благодаря соглашению, подписанному правительством Челябинской области и руководством ЧТПЗ. Региональная власти ведет системную работу с промпредприятиями региона по экологическому оздоровлению.

— В течение ближайших нескольких лет (а основной объем работ будет проделан уже в следующем году) ПАО «Мечел» прекратит сброс промышленных стоков в реку Миасс. Он точно будет существенно ниже нормативного, а в цифрах — это примерно на 85%. Это решение застарелого вопроса в регионе и результат нашей последовательной работы со всеми промышленными предприятиями по решению экологических задач. Из трех прудов-накопителей два полностью прекратят принимать стоки с промышленных площадок группы. Третий водоем будет модернизирован, — сказал губернатор.

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