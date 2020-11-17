Обнаружен второй погибший в пожаре на фабрике пластиковых окон в Челябинске

Спасатели нашли второго погибшего. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

Спасатели обнаружили второго погибшего на фабрике пластиковых окон на Демидовской улице, где прогремел взрыв из-за утечки газа. Об этом КП-Челябинск сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности города.

— По предварительной версии, произошла утечка газа, сотрудники учуяли запах, но не успели эвакуироваться, — рассказала пресс-секретарь управления Екатерина Ягафарова.

Напомним, во время аварии пострадали четыре рабочих. Троих госпитализировали с ожогами и переломами. Одного из пострадавших подключили к аппарату искусственного дыхания. Также на месте ЧП дежурят две бригады скорой помощи.

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