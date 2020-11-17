Минздрав Челябинской области ответил на претензию прокуратуры по отказу скорой выезжать к задыхающимся людям

В период пандемии скорая помощь не выезжает на обмороки и отравления Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура нашла нарушения в решении минздрава Челябинской области не выезжать на обмороки отравления, вызовы «человеку плохо» и «человек задыхается». Но, похоже, в ведомстве не согласны с этим.

— Касаемо предписания прокуратуры — на данный момент документ находится в работе у специалистов Министерства здравоохранения, — ответили в минздраве.

В министерстве объяснили, что это была вынужденная мера, принятая из-за роста числа заболевших ОРВИ и коронавирусом. Скорая помощь была усилена дополнительными автомобилями и молодыми специалистами. Неотложку перевели на круглосуточной режим работы. Еще 10 машин подарил меценат, а компания «Яндекс» предоставила, по договору с властями, автомобили для перевозки врачей.

Также до конца года Минздрав ожидает поступления автомобилей класса В. Их должны распределить между больницами.

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