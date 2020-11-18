Мамины деньги: 1700 семей в Челябинске нашли применение региональному маткапиталу

Многодетные семьи в Челябинской области находят применение региональному маткапиталу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 января по предложению губернатора Алексея Текслера размер регионального материнского капитала вырос с 63 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Шире стал список направлений расходования денег господдержки: если ранее это было лечение, образование, погашение основного долга или процентов по ипотеке, то сейчас можно потратить деньги на строительство дома.

И для многих многодетных семей это важно: в регионе действует программа по предоставлению земельных участков многодетным семьям.

Плюс новые направления: на подключение к газу, сетям тепло- и водоснабжения. Можно покупать садовые участки. Для многодетных семей это большая подмога. В пандемию дачи - это и место отдыха, и способ пополнить домашнюю кладовую вкусными заготовками.

Кроме того, работают утвержденные ранее направления: на образование и лечение, погашение ипотеки.

Напомним, что областной маткапитал положен тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход на каждого из членов семьи не превышает 22 166 руб. За десять месяцев года более 1,7 тыс семей нашли применение маткапиталу. В прошлом году деньгами воспользовались 700 человек.

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