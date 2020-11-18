После взрыва газа на челябинской фабрике пластиковых окон возбудили уголовное дело

Внутри помещения все уничтожено огнем Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске возбудили уголовное дело после взрыва на фабрике пластиковых окон, в результате которого погибли два человека.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, вчера на фабрике пластиковых окон по улице Демидовской прогремел взрыв из-за утечки газа. Сотрудники МЧС выехали ликвидировать пожар и нашли среди обломков двоих погибших 41 и 26 лет. Еще четверых рабочих госпитализировали, троих из которых подключили к аппарату ИВЛ, у одного — 85% ожог тела.

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