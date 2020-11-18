«Любят спать, укутавшись в мягкое и уютное»: челябинцев просят подарить пледы обезьянкам из зоопарка

Обезьяны тоже любят закутаться в плед зимой. Фото: Челябинский Зоопарк

Челябинский зоопарк собирает пледы и шерстяные покрывала для приматов. В холодное время года обезьяны любят спать и проводить досуг, укутавшись во что-нибудь мягкое и уютное. Однако плед может послужить для них и игрушкой, поэтому ему довольно быстро приходит конец. Текстиля надо много!

— Ребята, если у вас дома вдруг завалялся ненужный плед или шерстяное старое покрывало, которое жалко выбросить, вы можете принести их нам, и мы будем очень-очень сильно благодарны за это, — обращаются к челябинцам зоологи.

Пледы и покрывала нужно оставить на кассе зоопарка. А если у вас есть какие-то вопросы, задать их можно, написав на почту metodist@chelzoo.ru.

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