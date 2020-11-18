Это еще цветочки: клиенты Райффайзенбанка стали больше тратить на комнатные растения

В октябре владельцы кредитных карт Райффайзенбанка «Кэшбэк на все» потратили на комнатные растения более 305 000 руб. Месяцем ранее подобные расходы составили сумму порядка 260 000 руб.

Растениеводство — новый черный. Urban Jungle — мировой тренд. Сегодня комнатные растения достигли такой популярности, которой не было с 1970-х[1]. Отчасти это объясняется тем, что горожане таким образом компенсируют недостаток общения с природой. Пандемия коронавируса и самоизоляция только обострили это чувство. Сегодня #urbanjungle из одного из самых упоминаемых тегов в Инстаграме (более 5,2 млн публикаций) перерос в целую философию жизни.

Средний чек одной покупки комнатных растений и необходимого для них инвентаря составил 1258 рублей. При этом минимальная трата была 20 рублей, а самая крупная — 6 280 рублей. Максимальный кэшбэк в этой категории в октябре составил 120 рублей.

— Керамические горшки, удобрения и фитолампы для подсветки растений — все заслуживает кэшбэка. Не имеет значения и география: Саяногорск, Саратов или Москва — везде и всегда по карте «Кэшбэк на все» мы возвращаем 1,5% с покупки, — рассказал Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. — Средний кэшбэк в данной категории составил 20 рублей. Это значит, что мы начисляем его даже за самые мелкие траты.

Владельцам кредитных карт «Кэшбэк на все» Райффайзенбанк возвращает всегда 1,5% от стоимости любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта «Кэшбэк на все» бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение покупок.

Больше о возможностях кредитной карты «Кэшбэк на все» можно узнать на raif.ru.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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